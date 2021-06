NFL Injury Report

NEW YORK (AP) -The updated National Football League injury report, as provided by the league (OUT - Definitely will not play; DNP - Did not practice; LIMITED - Limited; FULL - Full participation in practice):

THURSDAY

WASHINGTON REDSKINS at NEW YORK GIANTS - REDSKINS: OUT: WR Malcolm Kelly (knee). DOUBTFUL: S Kareem Moore (hamstring). QUESTIONABLE: LB/DE Jason Taylor (knee). PROBABLE: LB Khary Campbell (thigh), S LaRon Landry (hamstring), WR Antwaan Randle El (hand), CB Shawn Springs (calf). GIANTS: OUT: LB Jonathan Goff (back), CB Terrell Thomas (hamstring), K Lawrence Tynes (left knee). QUESTIONABLE: WR Domenik Hixon (back). PROBABLE RB Ahmad Bradshaw (calf) .

SUNDAY

ARIZONA CARDINALS at SAN FRANCISCO 49ERS - CARDINALS: DNP: DT Alan Branch (ankle), C Al Johnson (knee), DT Gabe Watson (knee). LIMITED: TE Ben Patrick (ankle). 49ERS: Practice not complete.

CAROLINA PANTHERS at SAN DIEGO CHARGERS - PANTHERS: DNP: WR Ryne Robinson (knee). LIMITED: QB Matt Moore (shin). FULL: RB Nick Goings (hand), WR D.J. Hackett (toe), G Geoff Hangartner (ankle). CHARGERS: Practice not complete.

CHICAGO BEARS at INDIANAPOLIS COLTS - BEARS: OUT: T Chris Williams (back). LIMITED: DE Mark Anderson (thumb), DT Tommie Harris (knee). FULL: S Mike Brown (knee), TE Desmond Clark (knee), DT Dusty Dvoracek (calf), C Patrick Mannelly (neck), S Brandon McGowan (knee), G Terrence Metcalf (knee). COLTS: DNP: G Mike Pollak (knee), C Jeff Saturday (knee). LIMITED: WR Pierre Garcon (shoulder). FULL: QB Peyton Manning (knee).

CINCINNATI BENGALS at BALTIMORE RAVENS - BENGALS: OUT: RB Jeremi Johnson (knee), S Nedu Ndukwe (knee), DT Pat Sims (toe). DNP: DE Jonathan Fanene (illness). LIMITED: WR Andre Caldwell (toe), LB Brandon Johnson (hamstring). FULL: WR Chad Johnson (shoulder), QB Carson Palmer (nose). RAVENS: DNP: DT Kelly Gregg (knee), QB Troy Smith (illness). LIMITED: TE Todd Heap (knee), RB Willis McGahee (knee), S Ed Reed (neck).

DALLAS COWBOYS at CLEVELAND BROWNS - COWBOYS: DNP: WR Miles Austin (knee), WR Sam Hurd (ankle), G Kyle Kosier (foot), LB Anthony Spencer (knee). FULL: CB Terence Newman (groin), WR Isaiah Stanback (shoulder). BROWNS: DNP: LB Kris Griffin (elbow), G Rex Hadnot (knee), TE Martin Rucker (knee). LIMITED: LB Beau Bell (knee), WR Joshua Cribbs (ankle), S Sean Jones (knee), RB Jamal Lewis (hamstring), LB Antwan Peek (knee), S Brodney Pool (concussion), G Ryan Tucker (hip). FULL: QB Derek Anderson (concussion), TE Darnell Dinkins (hip), WR Braylon Edwards (ankle), TE Steve Heiden (back), LB Willie McGinest (groin), WR Syndric Steptoe (shoulder), LB Leon Williams (neck).

DETROIT LIONS at ATLANTA FALCONS - LIONS: LIMITED: TE Dan Campbell (hamstring), QB Drew Stanton (right thumb). FALCONS: DNP: C Alex Stepanovich (back), LB Coy Wire (ankle). LIMITED: S Thomas DeCoud (ankle).

HOUSTON TEXANS at PITTSBURGH STEELERS - TEXANS: DNP: LB Xavier Adibi (Achilles). LIMITED: T Rashad Butler (shoulder), T Ephraim Salaam (knee). FULL: DE Earl Cochran (back). STEELERS: DNP: TE Sean McHugh (ankle). LIMITED: LB James Harrison (not injury related).

JACKSONVILLE JAGUARS at TENNESSEE TITANS - JAGUARS: OUT: T Richard Collier (other), C Brad Meester (biceps). DNP: DT Derek Landri (quadricep), WR Reggie Williams (hamstring). LIMITED: TE Greg Estandia (knee). FULL: WR Jerry Porter (hamstring), CB Scott Starks (pectoral), T Maurice Williams (knee). TITANS: LIMITED: DT Jason Jones (elbow), WR Justin McCareins (illness).

KANSAS CITY CHIEFS at NEW ENGLAND PATRIOTS - CHIEFS: DNP: WR Maurice Price (thigh). LIMITED: WR William Franklin (knee). PATRIOTS: DNP: WR Sam Aiken (knee), C Dan Connolly (knee), DT Le Kevin Smith (knee), TE Benjamin Watson (knee). LIMITED: G Russ Hochstein (groin). FULL: QB Tom Brady (right shoulder, foot).

NEW YORK JETS at MIAMI DOLPHINS - JETS: OUT: WR David Clowney (shoulder). LIMITED: CB David Barrett (shoulder), WR Laveranues Coles (thigh), DE Shaun Ellis (hand), WR Marcus Henry (calf), CB Justin Miller (foot), G Damien Woody (shoulder). DOLPHINS: No injuries to report.

SEATTLE SEAHAWKS at BUFFALO BILLS - SEAHAWKS: Practice not complete. BILLS: OUT: TE Derek Fine (hand), TE Matt Murphy (shoulder).

ST. LOUIS RAMS at PHILADELPHIA EAGLES - RAMS: DNP: WR Donnie Avery (knee). LIMITED: C Brett Romberg (hand). FULL: CB Fakhir Brown (shoulder), RB Brian Leonard (shoulder). EAGLES: OUT: DE Victor Abiamiri (wrist), WR Kevin Curtis (hernia). LIMITED: WR Reggie Brown (hamstring). FULL: RB Lorenzo Booker (hip), DE Chris Clemons (calf), S Sean Considine (hand), S Brian Dawkins (ankle), G Max Jean-Gilles (knee).

TAMPA BAY BUCCANEERS at NEW ORLEANS SAINTS - BUCCANEERS: DNP: G Davin Joseph (foot). LIMITED: RB B.J. Askew (foot), WR Antonio Bryant (knee), WR Michael Clayton (chest), WR Joey Galloway (groin), DT Jovan Haye (groin), C Sean Mahan (not injury related), LB Matt McCoy (groin), S Sabby Piscitelli (knee), DT Ryan Sims (thigh). FULL: QB Jeff Garcia (calf), TE Ben Troupe (foot). SAINTS : DNP: LB Troy Evans (ankle), DT Hollis Thomas (triceps). LIMITED: LB Mark Simoneau (back). FULL: RB Deuce McAllister (knee), CB Mike McKenzie (knee), DT Brian Young (foot).

Monday

DENVER BRONCOS at OAKLAND RAIDERS - BRONCOS: Practice not complete. RAIDERS: LIMITED: DE Kalimba Edwards (groin), WR Javon Walker (hamstring).